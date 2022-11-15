Монреаль, Канада, 15 ноября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. О землетрясении магнитудой 3,7 в канадском Квебеке сообщает 15 ноября госслужба Канады по наблюдению за землетрясениями.

Zeml.info Землетрясение

Служба уточнила, что очаг землетрясения залегал на десятикилометровой глубине. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 26 км к северу от города Монреаля.

Есть информация о том, что в Монреале ощущались подземные толчки, но ни о каких разрушениях информации пока нет.