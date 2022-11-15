София, 15 ноября 2022, 18:57 — REGNUM Официальный Амстердам отказался предоставить Болгарии в лизинг партию военных истребителей F-16. Об этом 15 ноября со ссылкой на заявление действующего болгарского министра обороны Димитра Стоянова сообщает софийская газета «Факты».
По словам Стоянова, нидерландское военное ведомство «скептически относится к замене авиапарка ВВС Болгарии».
Напомним, ранее руководство НАТО предложило Болгарии передать Киеву партии находящихся на вооружении болгарских ВВС самолеты «МиГ-29» в обмен на такое же количество истребителей F-16. Предполагалось, что в качестве соответствующей компенсации свои боевые машины предоставят Нидерланды.
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