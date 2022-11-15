София, , 18:57 — REGNUM Официальный Амстердам отказался предоставить Болгарии в лизинг партию военных истребителей F-16. Об этом 15 ноября со ссылкой на заявление действующего болгарского министра обороны Димитра Стоянова сообщает софийская газета «Факты».

F-16 (сс) Subharnab Majumdar

По словам Стоянова, нидерландское военное ведомство «скептически относится к замене авиапарка ВВС Болгарии».

Димитр Стоянов «У меня был разговор с главой Минобороны Нидерландов. Меня заверили в том, что болгарские пилоты могут пройти обучение для полетов на этих машинах, но сами самолеты нам предоставлены не будут».

Напомним, ранее руководство НАТО предложило Болгарии передать Киеву партии находящихся на вооружении болгарских ВВС самолеты «МиГ-29» в обмен на такое же количество истребителей F-16. Предполагалось, что в качестве соответствующей компенсации свои боевые машины предоставят Нидерланды.

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