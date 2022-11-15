Пермь, 15 ноября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. В Перми 15 ноября грузовик с поднятым кузовом врезался в железнодорожный путепровод. Из-за повреждения пролета движерие поездов пришлось приостановить, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

ЧП произошло на 19 км ПК 9 перегона Левшино-Голованово. В результате ДТП сместилась рельсо-шпальная решетка. Целостность путепровода нарушена.

На перегон выехала следственно- оперативная группа и транспортный прокурор, добавили в ведомстве.