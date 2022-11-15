Москва, 15 ноября 2022, 18:51 — REGNUM Росавиация не видит риска банкротства российских авиакомпаний из-за ограничений в отрасли по причине западных санкций. Об этом 15 ноября заявил журналистам глава федерального агентства Александр Нерадько.

Самолеты авиакомпании «Аэрофлот». Международный аэропорт Шереметьево
Самолеты авиакомпании «Аэрофлот». Международный аэропорт Шереметьево
Sergei Tchernyakov

«Риска банкротств не видим», — сказал он в кулуарах форума «Транспортная неделя — 2022».

Нерадько отметил, что на сегодняшний день все авиакомпании продолжают работать, ни один из перевозчиков не сообщал о намерениях прекратить деятельность.

По его словам, Росавиация ведёт мониторинг ситуации в отрасли. «Пока работают все достаточно устойчиво», — сказал глава ведомства.