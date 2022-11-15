Москва, 15 ноября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Росавиация не видит риска банкротства российских авиакомпаний из-за ограничений в отрасли по причине западных санкций. Об этом 15 ноября заявил журналистам глава федерального агентства Александр Нерадько.

Sergei Tchernyakov Самолеты авиакомпании «Аэрофлот». Международный аэропорт Шереметьево

«Риска банкротств не видим», — сказал он в кулуарах форума «Транспортная неделя — 2022».

Нерадько отметил, что на сегодняшний день все авиакомпании продолжают работать, ни один из перевозчиков не сообщал о намерениях прекратить деятельность.

По его словам, Росавиация ведёт мониторинг ситуации в отрасли. «Пока работают все достаточно устойчиво», — сказал глава ведомства.