Нью-Йорк, США, , 21:31 — REGNUM На аукционе Julien’s в Нью-Йорке (США) была продана разбитая гитара фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна Fender Mustang 1973 года. Об этом сообщил портал NME.

Курт Кобейн Julie Kramer

По данным источника, музыкант сыграл на этой гитаре всего два раза во время дебютного тура группы Nirvana в 1989 году. Сразу после второго выступления Кобейн разбил музыкальный инструмент, после чего обменял его на другую гитару, которая принадлежала гитаристу группы Hullabaloo Слагго Коули.

Финальная цена лота составила $486 тыс, что в два раза выше первоначальной оценки.

Напомним, в 2020 году электроакустическая гитара Курта Кобейна была продана на аукционе Juliens за $6 млн. Цена стала рекордной для музыкального инструмента.

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