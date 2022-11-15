Бишкек, 15 ноября, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Начальник правового обеспечения администрации президента Киргизии Мурат Укушев призывает участников обсуждения законов «О СМИ» и «О некоммерческих организациях» не устраивать «оголтелую и ничем не обоснованную критику» этих законопроектов. Об этом он заявил, выступая на заседании круглого стола, посвящённого свободе слова.

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По словам чиновника, государство вправе обеспечивать свою информационную безопасность, поскольку она является одной из составляющих национальной безопасности.

Укушев напомнил участникам мероприятия о том, к чему привело фактическое отсутствие информационного суверенитета в Ираке, Сирии и ряде других стран.

«Министр пропаганды [нацистской Германии] Йозеф Геббельс писал, что пропаганда должна больше действовать на чувства, чем на разум. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят. У нас цель не допустить такого», — подчеркнул представитель администрации президента Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 26 октября Министерство культуры Киргизии приостановило на два месяца работу сайта «Азаттык Медиа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Причиной тому послужила публикация «противоречащих национальным интересам Киргизии недостоверных материалов о таджикско-киргизском вооружённом конфликте, произошедшем 14 — 17 сентября 2022 года».