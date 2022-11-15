Москва, , 18:42 — REGNUM Экспорта зерна из России в 2022-2023 сельскохозяйственном году ожидается на уровне 50 млн тонн. Об этом 15 ноября сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прогноз по экспорту мы не корректируем. Несмотря на санкционное давление, логистические и финансовые ограничения, экспорт приблизительно на уровне прошлого года», — сказала она по итогам заседания Российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Вице-премьер уточнила, что на сегодняшний день Россия экспортировала 15,7 млн тонн зерна, на аналогичную дату прошлого года было экспортировано 15,6 млн тонн. В том числе, по её словам, на текущий момент экспортировано 13,4 млн тонн пшеницы, а годом ранее этот показатель составлял 13 млн тонн.

Напомним, на минувшей неделе Минсельхоз России сообщил, что в стране собрано уже 152 млн тонн зерна. Экспортный потенциал на текущий сезон ведомство оценило более чем в 50 млн тонн, в том числе пшеницы — в 39,5 млн тонн.