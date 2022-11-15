Орск, Оренбургская область, , 18:43 — REGNUM Городу Орску Оренбургской области присвоено звание " Город трудовой доблести». Указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Советский Орск. Фото из архивов Орского краеведческого музея

Почетного статцса город удостоен за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность жителей.

«В историю Орск вошел как один из центров металлургии и один из поставщиков столь необходимого никеля и кобальта. Орск принял 28 предприятий, перепрофилированных на выпуск военной продукции — снаряды, мины, гранаты. В годы ВОВ промышленность Орска составляла 45% всей промышленности Чкаловской (Оренбургской) области», — сказал президент Российской академии наук отметил Геннадий Красников на заседании Российского организационного комитета «Победа».

Орчан со значимым событием поздравил глава муниципалитета Василий Козупица. «Наши отцы и деды внесли огромный вклад в Великую Победу. Теперь их трудовыми подвигами гордится не только Орск, но и вся страна», — отметил он.

Добавим, почетные звания присвоены девяти городам России. Кроме Орска, «городами трудовой доблести» стали " Астрахань, Норильск, Вологда, Горловка, Златоуст, Каспийск, Луганск и Якутск.