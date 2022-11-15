Киев, , 18:19 — REGNUM Россия «успешно выплачивает репарации» киевскому режиму, отметил 15 ноября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин, комментируя серию ударов по регионам б. УССР.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

Ранее военкоры и местные власти сообщили о нанесении ударов по энергообъектам в целом ряде регионов. В части из них элетктричество пропало полностью, в других — частично.

“Считаю, что необходимо интенсифицировать выплату репараций», — иронически добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, 14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении ущерба Киеву со стороны России. Постпреда России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад таким образом пытается «легитимизировать грабеж», а именно — похищение 300 млрд долларов золотовалютных резервов.