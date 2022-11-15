Киев, 15 ноября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. 15 ноября Вооруженные силы России «несколькими волнами» нанесли удары по энергетическим объектам в 14 регионах б. УССР, сообщил в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

Речь идет о Киевской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и других областях. Применялись «Калибры» и Х-101, отметил военкор.

Ранее местные власти и телеграм-каналы сообщили, что в ряде регионов электричество пропало полностью, еще в некоторых — частично.

Как сообщалось ранее, 15 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что, несмотря на военную помощь Запада киевскому режиму, все цели спецоперации будут достигнуты.