Москва, , 21:48 — REGNUM Значительная часть граждан РФ не доверяет банкам и опасается, что некоторые их услуги могут вскоре оказаться недоступными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.

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«В РФ растет объём наличных на руках у населения и бизнеса, что объясняется повышением уровня неопределенности на фоне геополитической ситуации, — сказал Щербаченко. — Необходимо отметить, что отток средств населения сегодня наблюдается в первую очередь в иностранной валюте, нежели в рублях. Сегодня вкладчику доступно получить наличные с валютного счета в основном через конвертацию. Таким образом, в состоянии паники и неопределенности население закрывало свои валютные счета по текущему курсу».

Кроме того, как отметил экономист, отток средств населения из банков вызван также отъездом за рубеж.

«Таким образом, по итогам сентября 2022 года объем наличных средств на руках у граждан, малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей составил около 14,2 трлн рублей, — сказал он. — Жители РФ предпочитают запасаться наличными в условиях санкций, также снимают средства в иностранной валюте из-за ухудшения условий ее хранения на банковских счетах (в рублях ставки снижаются, в валюте ставки становятся отрицательными за счет комиссий) и для того, чтобы отложить на черный день в наличной форме. Также возможно выделить как одну из причин изъятия средств недоверие к банковской системе у части населения и опасение, что часть услуг могут стать недоступны».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как в течение 2022 года менялись стратегии финансового поведения граждан РФ.

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