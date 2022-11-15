Москва, , 18:10 — REGNUM Средняя индексация тарифов по ЖКХ и транспорту в Москве, согласно решению местных властей, проведена на уровне, который существенно ниже прогнозируемой инфляции, сообщили 15 ноября в пресс-службе департамента экономической политики и развития российской столицы.

ЖКХ

Тарифы сменили в рамках федерального решения об индексации в Москве стоимости коммунальных услуг с 1 декабря 2022 года и об изменении тарифов на городской транспорт с 2 января 2023 года.

«При этом совокупный рост стоимости коммунальных услуг составит установленные на федеральном уровне девять процентов, что почти на пять процентных пунктов ниже уровня инфляции — по прогнозу Минэкономразвития России, среднегодовая инфляция в стране составит 13,9%», — сообщили в департаменте.

Что касается транспортных тарифов, то их рост составит в среднем восемь процентов, что ниже уровня прогнозной инфляции на 2022 год почти на шесть процентных пунктов.

Читайте ранее в этом сюжете: Повышение тарифов на услуги ЖКХ вызвано необходимостью — эксперт