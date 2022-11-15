Москва, , 18:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин присвоил почётное звание «Город трудовой доблести» дагестанскому городу Каспийску. В тексте указа говорится, что высокого звания Каспийск удостоен «за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В годы войны дагестанский город бесперебойно снабжал фронт продукцией, произведенной на своих промышленных предприятиях. При этом жители города проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Порт в городе Каспийск Mil.ru

«Для нас очень важно, что вклад каспийчан в великую Победу, в производство военной и гражданской продукции, проявленный массовый трудовой героизм и самоотверженность не остались без внимания главы государства. Многие каспийчане ушли на фронт в Великую Отечественную войну. Около 800 жителей были отмечены боевыми и трудовыми наградами, двум из них посмертно присвоено звание Героев Советского Союза. Нет сомнений, что почётное звание город получил заслуженно», — заявил глава Дагестана Сергей Меликов .

В президентском указе о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» наряду с Каспийском также отмечены Астрахань, Вологда, Горловка, Златоуст, Луганск, Норильск, Орск и Якутск.