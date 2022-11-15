Москва, , 21:50 — REGNUM На рынке московской недвижимости наблюдается переизбыток предложений и заметно падающий спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.

Ипотека AlexanderStein

«Стоимость недвижимости ежемесячно постепенно снижается. За месяц цены теряют около 1%, — сказал экономист. — Многие в ажиотаже продают недвижимость в срочном порядке и быстро выходят на сделку. Такие срочные продажи проходят с дисконтом от 10% до 30% при неликвидных вариантах. По данным Центрального банка, в апреле 2022 года можно фиксировать спад выдачи ипотеки до 70%. В июле ситуация немного стабилизировалась. Но в целом спрос на ипотеку снижается. Основными причинами резкого снижения являются неопределенность ситуации, введение санкций, ограниченное предложение в низком ценовом сегменте, частичное снижение доходов населения».

Как полагает Щербаченко, в ближайшее время в РФ будет наблюдаться снижение цен на квартиры и снижение спроса на ипотеку.

«Ужесточение требований по ипотеке у многих банков обернется значительным снижением количества заемщиков, которые смогут воспользоваться кредитом для покупки недвижимости, — констатировал Щербаченко. — Все это приводит к уменьшению шансов людей без накоплений получить кредит на покупку жилья».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России задумал в 2023 году ввести меры по ограничению рисков в сегменте ипотеки от застройщиков.

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