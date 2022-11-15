Златоуст, Челябинская область, 15 ноября, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Златоуст Челябинской области получил официальное звание «Город трудовой доблести». Указ об этом подписал 15 ноября президент России Владимир Путин, соообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Кремля.

Decubiado Флаг Златоуста

Из 19 видов снарядов и мин, которые производили в годы Великой Отечественной войны предприятия города, 13 были новой конструкции, и их освоили именно в годы войны. «Столь высоким был научный потенциал города и динамика модернизации военного производства», — отметил на заседании оргкомитета «Победа» президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Как сообщало ИА REGNUM, также это звание присвоено ещё восьми городам. Среди них Астрахань, Горловка, Вологда, Каспийск, Орск, Луганск, Норильск и Якутск.