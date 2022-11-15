Москва, , 21:54 — REGNUM Так называемая «зерновая сделка», которая фактически блокирует вывоз российского зерна и удобрений в Турцию, является ярким примером двойного подхода коллективного Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Удобрение Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«ВТО и ФАО опубликовали совместный доклад, посвященный исследованию текущей нестабильности на мировом рынке удобрений и ее влияния на сельскохозяйственное производство, — сказал он. — Документ был подготовлен к саммиту правительств стран G20 в попытке выработать общую позицию стран коллективного Запада и назначить виновного в мировом кризисе продовольствия и удобрений. В исследовании рекомендуется, чтобы правительства G20 сохраняли открытыми рынки продуктов питания, кормов и удобрений и сводили к минимуму сбои в торговле удобрениями, в том числе воздерживались от экспортных ограничений, несовместимых с правилами ВТО в условиях открытой торговой войны России с Западом».

В связи с этим профессор напомнил, что в настоящее время Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений — 15,1% от общего объема экспорта удобрений.

«А импорт удобрений представляет собой одну из самых уязвимых сторон экономики как для стран Европы, так и для Африки, — подчеркнул Ильинский. — Например, все 27 стран-членов Европейского союза зависят от экспорта Россией удобрений на 30%. Уникальное положение России усиливается ее статусом второго по величине производителя природного газа в мире. Газ является основным компонентом всех фосфорных удобрений, а также азотных удобрений. Производство удобрений с помощью возобновляемых источников «зеленой» энергетики технологически невозможно».

Между тем в попытке оказать политическое давление на Россию Брюссель, как отметил профессор, ввел конкретные санкции в отношении калийных удобрений и компаний, занимающихся их производством, запретив импорт в ЕС и ограничив логистические возможности Белоруссии использовать территорию ЕС для транзита, в частности через Литву.

«Формально эта последняя мера не ограничивает напрямую торговлю удобрениями между Россией и третьими сторонами. Однако это существенно ограничивает доступ в европейские порты для судоходных компаний, работающих с Россией. Кроме того, в то время как суда, перевозящие удобрения и продовольствие из России, должны иметь доступ к европейским портам, отдельные государства — члены ЕС формально сохраняют определенную свободу действий в отношении реализации ограничений на российский экспорт продовольствия и удобрений, — сказал Ильинский. — И ярким примером такого двойного подхода коллективного Запада является так называемая «зерновая сделка», которая фактически блокирует вывоз российского зерна и удобрений в Турцию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что глобальный экономический кризис, которого ждут в 2023 году, неизбежно приведет к увеличению числа бедных и голодающих.

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