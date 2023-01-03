Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начал действовать запрет выхода на лёд. По прогнозам метеорологов, ледяной покров на реках и каналах города образуется в конце ноября, сообщили 15 ноября в пресс-службе Смольного.

Елена Молчанова ИА REGNUM Запрет выход на лед

Согласно распоряжению губернатора Александра Беглова запрет устанавливается на срок с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года.

«Исключение составляет Финский залив, а также озера, пруды, карьеры и водохранилища, расположенные в городе — здесь на лёд можно будет выходить в период устойчивых низких температур с 16 января 2023 года по 14 марта 2023 года», — уточнили в Смольном и отметили, что в зависимости от погодных условий эти сроки могут быть изменены.

Добавим, что выход на лёд рек и каналов в центральной части города, а также на лёд на всем протяжении Невы и ее притоков, запрещен в течение всего периода. За нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Напомним, что за прошлый зимний период на водных объектах Петербурга было спасено 29 человек. Спасатели провели 419 рейдов и профилактических выездов, по итогам которых выписано 164 протокола об административных правонарушениях за выход на лёд в запрещённый период.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Северной столице завершилась навигация маломерных судов по рекам и каналам. В Ленинградской области навигация завершается 16 ноября.