Вашингтон, 15 ноября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Суд не выдвинет обвинений против адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в рамках уголовного расследования его связей с киевским режимом, сообщает 15 ноября Reuters со ссылкой на главного прокурора Манхэттена.

Walt Disney Television Рудольф Джулиани

Федеральные прокуроры пытались выяснить, нарушил ли бывший мер Нью-Йорка законы США о лоббировании во время работы на Трампа.

«Расследование большого жюри, которое привело к выдаче ордеров, завершилось. На основании информации, доступной правительству в настоящее время, уголовные обвинения не будут предъявлены», — сообщил прокурор Дамиан Уильямс, в судебном заявлении.

«В течение последних трех лет мы говорили, что мэр Джулиани не сделал ничего плохого, и сегодня Южный округ Нью-Йорка (SDNY) подтвердил, что мы были правы», — отметил в своем заявлении адвокат Джулиани Роберт Костелло.

Напомним, имя Джулиани фигурирует в скандале о якобы давлении Трампа на главу киевского режима Владимира Зеленского в телефонном разговоре. Предполагалось, что Трамп хотел от Киева помощи с переизбранием на второй срок.