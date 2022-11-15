Грозный, 15 ноября, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоил почетной грамоты и нагрудного знака мэра города Энергодар Александра Волгу. Награды передал руководителю города командир ОМОН «Ахмат-Крепость» Аслан Хизриев («Торнадо»).

Фото на странице главы Чечни «ВКонтакте» Глава Чечни Рамзан Кадыров

Как отметил чеченский лидер, он наградил Волгу «за активное содействие в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на управление Росгвардии по Чечне», несмотря на повышенные угрозы жизни.

«Я выражаю Александру Геннадьевичу искреннюю благодарность за его неоценимый труд и вклад в наше общее дело! Благодаря отваге именно таких людей для нас открыты все пути для скорейшего становления мирного и благополучного общества на освобождённых территориях», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам чеченского лидера, Александр Волга мужественно выполняет возложенные на него обязанности и оказывает при этом всяческое содействие бойцам из Чечни, обеспечивающим безопасность мирного населения. В свою очередь мэр Энергодара выразил признательность воинам из Чечни за всестороннюю помощь и поддержку.