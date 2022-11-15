Донецк, , 17:50 — REGNUM Присвоение почётных званий Горловке и Мариуполю врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал мостом в будущее. Об этом он написал в своём телеграм-канале 15 ноября, поздравляя земляков с этим событием.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

«Преданность героической истории Отчизны, в том числе малой родины, гордость за Великую Победу и верность её наследию сподвигли жителей Донбасса в 2014 году на движение сопротивления незаконному киевскому режиму. Присвоение почетных званий Горловке и Мариуполю — это не только дань памяти героическому прошлому, но и важный мостик в будущее», — уверен Денис Пушилин.

ИА REGNUM сообщало, что российскому городу Мариуполю (ДНР) присвоено звание «Город воинской славы». Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещён 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. Горловке присвоено звание «Город трудовой доблести».