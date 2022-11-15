Брянск, 15 ноября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Новый факт преступных действий националистов киевского режима расследуют следователи в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

По данным ведомства, в Брянской области была осуществлена попытка подрыва резервуара с нефтью. Предположительно, атака велась с беспилотного летательного аппарата.

Следователи намерены установить лиц, причастных к этом происшествию.