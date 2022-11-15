Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают в течение одного года присваивать звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга» неограниченному числу выдающихся горожан. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе городского парламента.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

На сегодняшний день депутаты могут выбирать не более двух почётных граждан за один год. Процедуру присвоения звания предлагают скорректировать, сняв ограничение на присвоение звания за год. Однако за время работы одного созыва парламента число петербуржцев, получивших звание, не должно превысить десять человек.

Напомним, что в 2022 году звание почетного гражданина Петербурга присвоили председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру и экс-главе Ленинградского горисполкома Владимиру Ходыреву. Всего в 2022 году было четыре кандидата.

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