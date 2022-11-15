Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают в течение одного года присваивать звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга» неограниченному числу выдающихся горожан. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе городского парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

На сегодняшний день депутаты могут выбирать не более двух почётных граждан за один год. Процедуру присвоения звания предлагают скорректировать, сняв ограничение на присвоение звания за год. Однако за время работы одного созыва парламента число петербуржцев, получивших звание, не должно превысить десять человек.

Напомним, что в 2022 году звание почетного гражданина Петербурга присвоили председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру и экс-главе Ленинградского горисполкома Владимиру Ходыреву. Всего в 2022 году было четыре кандидата.