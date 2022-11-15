Вашингтон, 15 ноября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В США за октябрь меньше, чем ожидалось, выросли цены американских производителей, что стало еще одним свидетельством ослабления инфляции, сообщает 15 ноября Reuters.

(сс) joey zanotti Очередь в магазин в США в период пандемии

Индекс цен производителей для конечного спроса в прошлом месяце вырос на 0,2%, согласно данным министерство труда. Причем данные за сентябрь были пересмотрены в меньшую сторону, в результате чего что индекс цен производителей вырос на 0,2%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Напомним, что на прошлой неделе правительственные данные выявили, что потребительские цены в октябре выросли меньше, чем ожидалось, в результате чего годовой рост впервые за восемь месяцев оказался ниже 8%. Издание также отмечает, что инфляция в США замедляется, поскольку повышение процентных ставок снижает спрос, а работа цепочек поставок восстанавливается.

Однако ценовое давление продолжит оставаться повышенным в течение некоторого времени, поскольку рынок труда остается напряженным.