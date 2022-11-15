Ботлихский район, Дагестан, , 18:26 — REGNUM В Дагестане два жителя Ботлихского района добровольно выдали сотрудникам МВД целый арсенал вооружения и боеприпасов. Среди сданного оружия — автоматы Калашникова, гранатометы, ружья, пистолеты, гранаты и патроны, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оружие © Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Как утверждают граждане, сдавшие оружие и боеприпасы, весь этот арсенал хранился у них со времен вторжения в республику банд международных террористов в августе 1999 года. Такое объяснение поступило, в частности, от 58-летнего жителя района. Второй доброволец заявил об обнаружении вооружения при разборе подсобного помещения и также утверждает, что оно осталось после событий 1999 года и принадлежало его покойному брату.

Среди сданного оружия шесть автоматов Калашникова, две винтовки Мосина, два охотничьих ружья «ТОЗ-8м», два пистолета Макарова, самодельный револьвер, два гранатомета, 60 тротиловых шашек, 24 выстрелов ВОГ-17, 36 гранат и патроны разных калибров.

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