Вашингтон, , 17:49 — REGNUM Одна из самых ярких кандидатов от Республиканской партии на промежуточных выборах США Кэри Лейк проиграла гонку за пост губернатора Аризоны, сообщает 15 ноября Reuters со ссылкой на прогноз Edison Research.

Демократические и республиканские штаты в США. Красный- республиканцы, Синий-демократы

Борьба между Лейк и кандидатом от Демпартии Кэти Хоббс стала одной из самых значимых на всеобщих выборах, поскольку результаты голосования в Аризоне потенциально могут оказать решающее влияние на президентские выборы в 2024 году.

Лейк вошла в список целого ряда кандидатов, которые проиграли несмотря на поддержку экс-президента США Дональда Трампа, который, как ожидается, вновь выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.

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