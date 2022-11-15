Тула, 15 ноября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации природного характера планируется ввести в Тульской области, сообщили 15 ноября в управлении пресс-службы правительства региона.

Липецкаяобласть.рф Уборка сахарной свеклы

С предложением на оперативном совещании выступил министр сельского хозяйства региона Алексей Степин. Он отметил, что это решение даст возможность обратиться в правительство РФ за компенсацией ущерба, также к аграриям не будут применяться штрафные санкции за невыполнение целевых показателей по полученным субсидиям, а банки рассмотрят возможность пролонгировать действующие кредиты. Предложение поддержал губернатор Алексей Дюмин.

На совещании отмечалось, что, несмотря на увеличение посевных площадей, в этом году из-за неблагоприятных погодных условий темпы уборки были снижены. На данный момент убрано 92% зерновых, 91% рапса, 73% сои, 40% подсолнечника, 66% картофеля и овощей. Собрано 2,6 млн тонн зерна и рекордный урожай рапса — 230 тыс. тонн. Уборка кукурузы, подсолнечника, картофеля и овощей еще продолжается. Однако урожай на 70 тыс. га убрать не удастся.