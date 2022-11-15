Херсон, 15 ноября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Работа Каховской ГЭС возможно восстановить в течение года. Об этом со ссылкой на специалистов заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 15 ноября в эфире телеканала «Россия 24».

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Он, в частности, назвал сложной ситуацию с плотиной Каховской ГЭС — в случае её подрыва есть угроза затопления части левого берега Херсонской области.

«Однако достаточно сложно её подорвать, и если она устоит, то специалисты говорят, что восстановить [работу ГЭС] можно будет в течение года», — отметил Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сальдо заявил о полном прекращении выработки электроэнергии Каховской ГЭС.