Салехард, , 18:07 — REGNUM На Ямале волонтёрами штаба #МыВместе отработано более тысячи заявок от семей мобилизованных. Зачастую активисты выполняют бытовые задачи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Мы поедем, мы помчимся»: волонтёры Ямала в работе Оперативный штаб ЯНАО

Всего к акции #МыВместе уже присоединились 400 активистов. Ямальские семьи мобилизованных на специальную военную операцию бойцов обращались за психологической, юридической и бытовой помощью.

В Новом Уренгое инициативная группа жителей сделала ремонт в доме мобилизованного.

«Родину надо защищать. Честно, сама бы пошла служить, если бы не возраст. К нам в гости мама моя едет, к ее приезду и планировали ремонт. Понимаю, что сама не справлюсь, но просить о помощи не привыкла. Но все равно обратилась в штаб, так ребята быстро приехали, всё сделали, за что им спасибо!», — благодарит волонтёров мать военнослужащего Ольга.

Волонтёры-медики взяли шефство над многодетной семьёй мобилизованного, где растёт годовалый малыш. Они вместе с дружной семьёй поздравили аленького Диму с Днём рождения и подарили ему лошадку-качалку. И всегда приходят на помощь к многодетной маме в присмотре за детьми.

«Сегодня на Ямале 13 семей, с которыми волонтёры всегда на связи, несколько раз в неделю помогают с решением разных бытовых вопросов. Помощь может быть разной: посидеть с детьми пару часов в неделю, забрать с тренировки, помочь по дому», — отметила региональный руководитель штаба #МыВместе Ольга Подковыркина.

Волонтёры сообщили, что заявок от семей мобилизованных в штаб поступает больше, чем они могут отработать своими силами. Им тоже нужна помощь. И приглашают неравнодушных ямальцев в свои ряды. Стать волонтёром можно, заявив об этом через сайт МыВместе. рф.