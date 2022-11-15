Уфа, , 17:22 — REGNUM Очередную партию посылок доставят в Пензу мобилизованным жителям Башкирии. Об этом 15 ноября сообщил глава Белорецкого района республики Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети.

Посылки для мобилизованных из Омской области Оmskportal.ru

Он сообщил, что для мобилизованных жителей района были собраны посылки с вязаными носками и варежками, тушёнкой, сгущёнкой, мёдом, медикаментами и другими необходимыми вещами.

Он отметил, что в сборе этой гуманитарной помощи приняли участие ветераны Белорецкого металлургического комбината, студенты Белорецкого медицинского колледжа, сотрудники детского сада № 2 «Радуга» и другие жители. Иванюта поблагодарил всех жителей за заботу и теплоту, которые они вкладывают в посылки для военнослужащих.

«Знаю, многие делятся чуть ли не последним. По традиции вместе с посылками Белорецк передаёт нашим солдатам письма и рисунки детей с добрыми пожеланиями. На этот раз их писали четвероклассники гимназии № 17», — сообщил глава района. Он сообщил, что вечером 15 ноября он выезжает в Пензу и лично передаст посылки мобилизованным.

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