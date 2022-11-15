Вологда, 15 ноября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Вологде присвоено звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ сегодня, 15 ноября, подписал глава государства Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Полина Серова ИА REGNUM Вологда

По словам мэра города Сергея Воропанова, почетное звание — огромная честь и для города, и для вологжан.

«Вологодская область хоть и считалась тыловой, но по полной испытала все тяготы войны. Вологжане шли добровольцами на фронт, и более 9 тысяч человек пали смертью храбрых. С самого начала войны большая часть вологодских предприятий перешла на выпуск военной и другой необходимой для фронта продукции», — напомнил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, почетное звание присвоено также Астрахани, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску.

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