Волхов, Ленинградская область, , 17:21 — REGNUM Следственное управление СКР по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на мусорном полигоне в Волховском районе, сообщили 15 ноября в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователь работает на полигоне ТБО пресс-служба СУ СК по Ленобласти

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 15 ноября на территории полигона твердых бытовых отходов в деревне Кути Волховского района среди бытового мусора обнаружено тело новорожденной девочки.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»)», — сообщили в ведомстве.

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