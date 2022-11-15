Волхов, Ленинградская область, 15 ноября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на мусорном полигоне в Волховском районе, сообщили 15 ноября в пресс-службе регионального СУ СКР.

пресс-служба СУ СК по Ленобласти Следователь работает на полигоне ТБО

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 15 ноября на территории полигона твердых бытовых отходов в деревне Кути Волховского района среди бытового мусора обнаружено тело новорожденной девочки.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»)», — сообщили в ведомстве.