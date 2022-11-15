Калуга, 15 ноября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Акцию «Покормите птиц зимой!» ежегодно проводит Союз охраны птиц России. Эту инициативу поддержали Национальный парк «Угра» и «Дирекция парков» Калужской области. Они объявили о её старте в регионе и пригласили к участию семейные команды, чтобы помощь зимующим птицам стала для них доброй традицией. Об этом 15 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе экологического просвещения и информационного сопровождения областной дирекции парков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кормушка для птиц

Участникам акции необходимо заполнить заявку и прикрепить фотографию или видеофайл о помощи пернатым. Всем помощникам пернатых организаторы вручат дипломы. Для самых креативных предусмотрены ценные призы. Их получат победители конкурса тематических комиксов из 4-8 картинок с текстом.

До 15 марта 2023 года фото или отсканированные копии рисунков необходимо прикрепить к заявке. Итоги акции «Покормите птиц зимой!» будут подведены в День птиц — 1 апреля 2023 года.