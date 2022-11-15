Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп планирует 15 ноября вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Белого дома, надеясь оттеснить потенциальных соперников из рядов Республиканской партии, сообщает Reuters.

Трамп Gage Skidmore

Трамп запланировал сделать свое объявление на фоне объявления результатов промежуточных выборов в Конгресс, разочаровавших республиканцев.

Отмечается, что столь ранний старт может быть направлен на ликвидацию других потенциальных претендентов от Республиканской партии, включая восходящую звезду — губернатора Флориды Рона ДеСантиса и бывшего вице-президента Майка Пенса.

Близкие к 76-летнему Трампу источники сообщили, что он планирует переизбираться в Белый дом, несмотря на некоторое падение его рейтингов.

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