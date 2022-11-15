Уфа, , 17:11 — REGNUM IX Международный фестиваль школьного спорта стран СНГ стартовал в Уфе. Об этом 15 ноября сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов в своем телеграм-канале.

Урок физкультуры. Спортзал еще только строится © Екатерина Шилкина

«В нашей гостеприимной республике проводится впервые. К нам приехали более 400 участников из девяти стран Содружества независимых государств. Мы постарались все организовать так, чтобы у ребят об Уфе и Башкирии остались только самые хорошие впечатления», — сообщил он.

Чиновник добавил, что несмотря на то, что победы и достижения, важны, главное, чтобы все больше детей приобщались к здоровому образу жизни и занимались спортом у себя в школах.

Он пожелал участникам успехов, ярких впечатлений и побед.