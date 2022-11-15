Курск, 15 ноября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Более 30 жителей многоэтажного жилого дома спасли пожарные в Курске, сообщили 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России.

https://68.mchs.gov.ru На пожаре

Пожар произошёл в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по улице Косухина, на момент прибытия пожарных дым распространился на все лестничные площадки и коридоры в подъезде.

Спасатели выводили жителей с помощью специального спасустройства, на руках вынесли лежачих жильцов. Всего пожарные спасли 32 человек, в том числе десять детей, пострадавших при пожаре нет.