Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил включить реставрацию памятных мест в перечень мероприятий для сохранения памяти о подвиге жителей блокадного Ленинграда. Об этом глава региона сообщил 15 ноября в своём телеграм-канале.

Владислав Краев ИА REGNUM Памятник на Дороге жизни в Ленобласти

«Благодарю президента России Владимира Путина за внимание к датам, которые священны для всех ленинградцев: в 2023 году отметим 80-летие прорыва блокады Ленинграда, а в 2024 году — 80-летие ее полного снятия и победы в Ленинградской битве, которая продолжалась более трёх лет», — написал Дрозденко.

Губернатор предложил проводить реставрацию памятных мест в перечень мероприятий оргкомитета по подготовки юбилейных дат. Также глава региона предложил добавить в программу работы оргкомитета меры поддержки для ветеранов.

Напомним, что ранее в судебном порядке признали геноцидом массовое уничтожение жителей Ленинграда и области в период Великой Отечественной войны.