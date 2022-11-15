Сыктывкар, 15 ноября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Погибший в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ снайпер из Коми Александр Власенков посмертно удостоен звания Героя России. Об этом сообщили в правительстве республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

Александр Власенков родился в Удорском районе Коми. В зоне проведения спецоперации служил разведчиком-снайпером. В день своей гибели, 2 сентября, он командовал штурмовой группой в Харьковской области.

«Он с боем ворвался в траншей и приступил к зачистке позиций, после чего противник заявил о готовности сдаться. В какой-то момент противник открыл шквальный огонь и Александр Власенков закрыл собой товарищей, но сам погиб», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Мариуполю и Мелитополю присвоены звания городов воинской славы.

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