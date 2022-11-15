Волгоград, 15 ноября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Завершено расследование заказного убийства предпринимателя, совершённое в 2010 году в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Тело 51-летнего предпринимателя с множественными телесными повреждениями было обнаружено в апреле 2010 года на парковке теннисного клуба в Краснооктябрьском районе города. Следователи установили, что предполагаемые убийцы прошли на территорию под видом рабочих. Один из злоумышленников обездвижил бизнесмена электрошокером, второй до смерти избил мужчину монтировкой.

Установить подозреваемых удалось в 2022 году в ходе генетических экспертиз — ими оказались местные жители в возрасте 21 года и 26 лет на тот момент. Приятели занимались вместе в одном из спортклубов Волгограда, заказчиком преступления выступил 45-летний «авторитетный бизнесмен».

Злоумышленники задержаны, накануне им предъявлено обвинение. По ходатайству следствия оба заключены под стражу.