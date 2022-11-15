Туапсинский район, Краснодарский край, 15 ноября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В ближайшие дни за школьные парты в Туапсинском районе Кубани сядут 520 детей, прибывшие из Херсонской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября сообщили в администрации Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Ребята начнут обучение в поселках Новомихайловский, Джубга, Ольгинка, Тенгинка, Небуг и в селе Агой. Школьники вместе с родителями живут в отелях и пансионатах Туапсинского района. В школы их будет возить школьный автобус. Ученики обеспечены всем необходимым для образовательного процесса.

Всего на Кубани временный приют нашли более 14 тыс. жителей Херсонской области.