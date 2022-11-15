Уфа, 15 ноября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Более 230 новых фермерских хозяйства созданы за минувшие три года благодаря программе «Агростартап» в Башкирии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На ферме

Сообщается, что в 2022 году на гранты по этой программе в Башкирии было направлено 125,4 млн рублей.

Отмечается, что одним из обладателей государственной поддержки в 2022 году стал фермер из Благовещенского района, который намерен развивать молочное скотоводство в регионе. На реализацию своего проекта он получил 4,2 млн рублей. На эти средства он намерен приобрести товарных нетелей черно-пёстрой породы, которая известна большой производительностью молока.

Согласно проекту, объем производства может составить свыше 800 тонн молока и 28 тонн мяса в убойном весе в год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии программа «Агростартап» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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