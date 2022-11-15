Киев, 15 ноября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Решение о выплате премий военнослужащим за уничтоженную технику ВСУ — совершенно верное, отметил 15 ноября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Аналогичные методы поощрения применялись и во время Великой Отечественной войны, добавил эксперт.

Ранее в телеграм-канале телеканала «Звезда» были опубликованы сведения о величине премий военнослужащим за уничтожение тех или иных видов техники ВСУ.

Так, «стоимость» уничтоженного самолета — 300 тысяч рулей, вертолета — 200 тысяч, танка - 100 тысяч, дрона, БТР, боевой машины РСЗО - 50 тысяч рублей.