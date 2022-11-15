Тюмень, , 16:54 — REGNUM Из Тюмени в Бишкек открываются прямые авиарейсы с 6 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиаперевозчика «ЮТэйр».

ЮТэйр Aviasovet.ru

Рейсы будут осуществляться по вторникам еженедельно. Время полёта составит 2 часа 45 минут. Стоимость авиабилетов — от 7315 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца ноября из аэропорта «Рощино» в Тюмени будут осуществляться прямые рейсы в Таиланд и в Объединённые Арабские Эмираты.

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