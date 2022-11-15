Алёшки, Херсонская область, 15 ноября 2022, 16:52 — REGNUM Город Алёшки (Херсонская область), как и весь плацдарм по левому берегу Днепра от Новой Каховки до Кинбурнской косы, находится под контролем российской армии, сообщения ряда киевских СМИ о взятии города ВСУ не соответствуют действительности, написал 15 ноября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.
Противник «прощупывает» оборону ВС России, тем более что характеристики местности дают возможности для переправки диверсантов на левый берег, отметил военкор.
“Но мне почему-то кажется, что сейчас здесь они не попрут. Во-первых, побоятся, что мы подорвем дамбу. Во-вторых, высвобождение сил из-под Херсона и их переброска на Запорожское направление выглядят логичнее», — считает Коц. В Запорожской области готовятся к такому развитию событий, добавил военкор.
Ранее сообщения о «взятии Алёшек» опровергли и в администрации Бериславского района Херсонской области. «Обстрелы идут, но никаких [ВСУ] там не было, нет и не будет», — отметили представители региона.