Алёшки, Херсонская область, 15 ноября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Город Алёшки (Херсонская область), как и весь плацдарм по левому берегу Днепра от Новой Каховки до Кинбурнской косы, находится под контролем российской армии, сообщения ряда киевских СМИ о взятии города ВСУ не соответствуют действительности, написал 15 ноября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Противник «прощупывает» оборону ВС России, тем более что характеристики местности дают возможности для переправки диверсантов на левый берег, отметил военкор.

“Но мне почему-то кажется, что сейчас здесь они не попрут. Во-первых, побоятся, что мы подорвем дамбу. Во-вторых, высвобождение сил из-под Херсона и их переброска на Запорожское направление выглядят логичнее», — считает Коц. В Запорожской области готовятся к такому развитию событий, добавил военкор.

Ранее сообщения о «взятии Алёшек» опровергли и в администрации Бериславского района Херсонской области. «Обстрелы идут, но никаких [ВСУ] там не было, нет и не будет», — отметили представители региона.