Москва, , 16:52 — REGNUM Двум городам России — Мариуполю (ДНР) и Мелитополю (Запорожская область) присвоены звания «Город воинской славы». Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным указы опубликованы 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Звания присвоены этим двух городам «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Напомним, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область вошли в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдумов.

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