Москва, 15 ноября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Двум городам России — Мариуполю (ДНР) и Мелитополю (Запорожская область) — присвоено звание «Город воинской славы». Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным указы опубликованы 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Звание присвоено этим двух городам «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Напомним, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область вошли в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдумов.