Мелитополь, 15 ноября 2022, 16:48 — REGNUM Восстановлением исторической справедливости назвал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов присвоение Мелитополю Запорожской области звания «Город воинской славы».
В своём тг-канале 15 ноября Владимир Рогов напомнил, что Мелитополь был освобождён в 1943 году, а весной 2022 года город во второй раз очистили «от нацистской оккупации».
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город воинской славы запорожскому Мелитополю и донецкому Мариуполю.
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